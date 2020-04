La Polizia di Stato rintraccia gli autori di un furto presso Unieuro di Carpi

In data odierna personale del Commissariato di Carpi ha deferito in stato di libertà tre persone di nazionalità georgiana, di età compresa tra i 20 e 30 anni, senza fissa dimora e pluripregiudicate per reati specifici di furti e rapine in centri commerciali dell’intero territorio nazionale.

A seguito di accurate ed elaborate indagini, nonché di accertamenti tecnico/scientifici specifici, gli agenti hanno individuato questo sodalizio criminale quale responsabile di un furto – consumato il 1 agosto dello scorso anno – di alcuni dispositivi elettronici presso il negozio Unieuro, sito a Carpi in via delle Magliaie n.1.

In quell’occasione i tre avevano asportato un telefono cellulare smartphone e due computer portatili notebook per un valore commerciale pari a Euro 3.800,00.