Previsioni meteo Emilia Romagna, sabato 18 aprile

Cielo generalmente poco nuvoloso, a tratti velato, per nubi alte e stratificate. Dalla sera-notte nuvolosità in ulteriore intensificazione con addensamenti cumuliformi sulle aree di crinale appenninico. Temperature: in ulteriore lieve aumento. Minime generalmente comprese tra 11°C e 12°C; massime fino a 25/26°C nei capoluoghi di pianura interna, di qualche grado inferiori sulla costa. Venti: deboli; in prevalenza dai quadranti meridionali sulle aree appenniniche, di direzione variabile sulla pianura, a regime di brezza lungo la costa. Mare: quasi calmo o poco mosso.

(Arpae)