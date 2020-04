A Formigine iscrizioni per i servizi prima infanzia

Sono aperte fino al 9 maggio le iscrizioni ai servizi per la prima infanzia relativi all’anno educativo 2020/2021: nido d’infanzia e centro per bambini e famiglie.

Data l’emergenza covid19, le procedure sono esclusivamente online. Il modulo è scaricabile dall’area tematica del sito Internet www.comune.formigine.mo.it “Scuola e nidi”.

Questo va compilato in ogni sua parte ed inviato via e-mail seguendo le istruzioni che si trovano nella stessa pagina.

Nel giorni successivi all’invio, i genitori riceveranno una telefonata informativa dal Servizio istruzione per una rilettura della scheda: solo quando la domanda sarà completa la famiglia riceverà per mail la ricevuta dell’avvenuta iscrizione con il numero di protocollo che la identifica.

Il Nido d’infanzia è un servizio rivolto ai bambini in età compresa tra i tre mesi e i tre anni. Il centro per bambini e famiglie si rivolge a bambini in età 12-36 mesi che non frequentano il nido d’infanzia, accompagnati da adulti di riferimento, ad esempio i genitori o i nonni.

Importante ricordare che, in base alla normativa vigente, possono frequentare i servizi solo i bambini in regola con le vaccinazioni obbligatorie.

“Soprattutto in questo momento di stop dei servizi educativi è importante lavorare per renderli di nuovo un posto di accoglienza fondamentale sia per le famiglie sia per i piccoli 0-3 anni – afferma l’assessore alle Politiche scolastiche ed educative Simona Sarracino – La socializzazione in questa fascia d’età, infatti, è fondamentale perché grazie al confronto con gli altri genera capacità e competenze che accompagneranno i bambini nella fase più matura”.