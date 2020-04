ANPI: “Già il 23 aprile, giorno di San Giorgio, la Città di Sassuolo esponga il tricolore e il 25 aprile alle 15 canti Bella Ciao, c’è bisogno di speranza e unità”

Il Comitato comunale di A.N.P.I- Sassuolo invita i cittadini sassolesi a partecipare attivamente, se pur dalle loro case, alle celebrazioni del Settantacinquesimo della Resistenza e della Liberazione dal nazismo e fascismo a partire già dal 23 aprile 2020 giorno di San Giorgio. Invita a ricordare la fine della seconda guerra mondiale che si celebra in maggio e che ancora il 17 aprile Sassuolo era stata bombardata.

La mattina del 22 aprile il Comando partigiano che era a Prignano impartì l’ordine di scendere su Sassuolo e avvennero gli ultimi combattimenti di Villa Segrè e del Parco; il 23 aprile, il giorno del patrono della Città San Giorgio, essa era sotto il controllo dei partigiani e degli alleati sopraggiunti dalla pianura. Alle 10,30 i pompieri suonarono il Campanone e quel giorno il Comitato di Liberazione Nazionale assunse il governo della Sassuolo democratica e libera. ANPI-SASSUOLO invita perciò i cittadini ad esporre già il 23 aprile alle finestre il tricolore.

ANPI Provinciale di Modena ha messo a disposizione presso le edicole che hanno data la disponibilità (a Sassuolo Edicola di Via Braida 301 ed edicola di Viale XX Settembre che qui ringraziamo) e presso il CONAD di Via Bologna di Sassuolo un certo numero di bandierine di carta da distribuire gratuitamente.

A.N.P.I –Sassuolo posterà sulla sua pagina face book note storiche e informative delle celebrazioni ufficiali promosse dall’Amministrazione comunale per il Settantacinquesimo.

ANPI Nazionale ha invitato inoltre a condividere l’evento #bellaciaoinognicasa, ovvero a cantare bella ciao alle ore 15 del 25 aprile, al quale aderiscono ARCI, CGIL, CISL, Le Sardine, PD, Confederazione italiana tra le Associazioni combattentistiche e partigiane, Unione degli Universitari, Rete degli studenti medi, Rete della Conoscenza, Istituto nazionale Ferruccio Parri, Comune di Firenze, ANPPIA, Articolo UNO, ANED, FIAP, Articolo 21, Rete #NOBAVAGLIO, Libertà e Giustizia

L’Italia ha bisogno, oggi più che mai, di speranza, di unità, di radici che sappiano offrire la forza e la tenacia per poter scorgere un orizzonte di liberazione. Il 25 aprile arriva con una preziosa puntualità. Arrivano le partigiane e i partigiani, il valore altissimo della loro memoria. L’ANPI chiama il Paese intero a celebrarlo come una risorsa di rinascita. Di sana e robusta rinascita. Quest’ anno non potremo scendere in piazza ma non ci fermeremo. Il 25 aprile alle ore 15, l’ora in cui ogni anno parte a Milano il grande corteo nazionale, invitiamo tutti caldamente ad esporre dalle finestre, dai balconi il tricolore e ad intonare Bella ciao. In un momento intenso saremo insieme, con la Liberazione nel cuore. Con la sua bella e unitaria energia.

SI chiede a tutti coloro che si riconoscono nei valori e principi della Resistenza, dunque della democrazia e della Costituzione, di aderire al flash mob inviando un messaggio a ufficiostampa@anpi.it.

A.N.P.I-Sassuolo