Sassuolo: sospensione servizi educativi 0-3 anni – rette scontate

La Giunta Comunale di Sassuolo, con propria deliberazione n. 41/2020, ha stabilito la riduzione delle rette dei nidi d’infanzia a titolarità comunale o convenzionati e dello spazio bambini, centro per bambini e famiglie in misura direttamente proporzionale al periodo di sospensione dei servizi disposta dal Consiglio dei Ministri a far tempo dal 24 Febbraio 2020 per contrastare l’epidemia del Covid-19.

La riduzione delle rette sarà applicata per tutto il periodo di sospensione dei servizi.

La rette del mese di Febbraio saranno ridotte del 25% (corrispondente ad una settimana di mancata fruizione del servizio).

Nei mesi di marzo ed aprile le famiglie non dovranno pagare nulla in quanto i servizi sono rimasti chiusi per l’intero mese.