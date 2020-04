Legambiente: “riaprire i mercatini di prodotti biologici sul territorio”

Raccogliendo l’appello di AIAB (Associazione Italiana agricoltura biologica) Emilia Romagna, il Circolo Legambiente Chico Mendes di Formigine auspica la riapertura dei mercatini alimentari rionali biologici del territorio a partire dai mercatini di Formigine del mercoledì e da quello di Braida a Sassuolo del sabato.

Tenendo conto che attualmente una normativa regionale non permette ancora la riapertura di questi mercati, sollecitiamo le Amministrazioni Locali del territorio a rapportarsi con la stessa Regione per sollecitare che questa riapertura sia parte integrante delle misure che verranno individuate per un graduale ritorno alla normalità a partire dalle prossime settimane.

Oggi più che mai serve cibo sano di produzione locale e sostenere piccole aziende famigliari o cooperative impegnate nell’agricoltura biologica e sostenibile del territorio e i mercatini settimanali sono un canale diretto e importante di vendita di prodotti sani e freschi.

Tutto questo può avvenire rispettando le misure di sicurezza con accessi contingentati alle bancarelle, distanza di sicurezza tra le persone e tra acquirenti e venditori, uso di mascherine e guanti.

Questa riapertura diminuirebbe la pressione dei consumatori sui supermercati ed impedirebbe che cibo prodotto senza l’uso di sostanze chimiche di sintesi finisca tra i rifiuti alimentari per mancanza di acquirenti.

Questa richiesta tiene anche conto che spesso queste piccole realtà di produttori non riescono a supplire alla vendita diretta con la vendita online.