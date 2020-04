Scuola, nuove misure adottate dal Comune di Fiorano Modenese per venire incontro alle famiglie

L’amministrazione comunale di Fiorano Modenese ha disposto una rimodulazione delle tariffe di frequenza relative all’anno scolastico 2019/2020 di scuole e nidi, per andare equamente a compensare le settimane di mancata fruizione dei servizi.

Fin dall’inizio dell’emergenza covid-19, il Comune di Fiorano Modenese si è attivato per ridurre le rette degli asili nido e del centro bambini e famiglie, proporzionalmente ai giorni di chiusura del servizio, a partire dal mese di febbraio. Ora la misura viene allargata ai servizi scolastici delle scuole del territorio, come ulteriore risposta verso le famiglie in difficoltà economica.

Per i servizi di trasporto scolastico, pre-scuola e interscuola (quest’ultimo previsto solo alle scuole Ciro Menotti), per i cui le famiglie hanno già pagato l’intero anno scolastico o semestralmente, saranno attivati sconti in occasione della nuova iscrizione allo stesso servizio per il prossimo anno. Se ciò non fosse possibile, in un secondo tempo, alla riapertura delle scuole, si procederà al rimborso di parte delle cifre versate, in proporzione alle settimane di inattività.

Per quanto riguarda invece il servizio di post-scuola, la cui retta è calcolata in base alla frequenza mensile, la quota sarà pagata solo per il periodo di effettiva apertura delle scuole e svolgimento delle attività. Anche per il servizio mensa si paga solo per gli effettivi pasti usufruiti.

“Come abbiamo già ribadito in diverse circostanze, non riteniamo opportuno far pagare ai cittadini servizi di cui non hanno usufruito a causa dell’emergenza sanitaria. – dichiara l’assessore alle Politiche Educative Luca Busani – Pensiamo inoltre che l’attuale situazione abbia fatto emergere nuove esigenze, da un lato, e nuovi strumenti e competenze, dall’altro: le nostre scuole si stanno impegnando con forza in direzione di una progressiva digitalizzazione, che l’amministrazione sostiene.”