Unimore prosegue con il suo intenso periodo di sedute di laurea

Anche il Dipartimento di Studi Linguisti e Culturali si prepara a laureare 131 studenti e studentesse in modalità online secondo le disposizioni adottate da Unimore nella situazione emergenziale del Coronavirus.

La sessione di laurea sarà organizzata in modalità a distanza e vedrà collegati da remoto 131 studenti e 73 professori. Saranno 12 le commissioni distribuite nelle giornate di martedì 21, mercoledì 22 e giovedì 23 aprile 2020 sia la mattina sia al pomeriggio. Le giornate dedicate ai futuri laureati del Dipartimento di Studi Linguisti e Culturali vedranno così arrivare al traguardo 30 studenti delle lauree triennali e 101 studenti delle lauree magistrali.

Gli studenti appartengono ai corsi di Laurea Triennale in Lingue e culture europee (25 laureandi), Scienze della cultura (5 laureandi) e ai corsi di Laurea Magistrale in: Lingue, culture, comunicazione (21 laureandi), Languages for Communication in International Enterprises and Organizations (69 laureandi), Antropologia e storia del mondo contemporaneo (10 laureandi), Lingue per la Comunicazione nelle Imprese e nelle Organizzazioni Internazionali (1 laureando).

“In questi giorni 130 studenti e studentesse completano il loro percorso di studio triennale e magistrale. Seppure di fronte a condizioni eccezionali come quelle stiamo tutti vivendo, – afferma il Direttore del Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali prof. Lorenzo Bertucelli – i ragazzi hanno dimostrato grande forza, senso di responsabilità e soprattutto voglia di guardare al futuro con positività. Il Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali li ha accompagnati ed ora li lancia nel mondo del lavoro e delle professioni che ha bisogno della loro energia e delle loro conoscenze. Unimore conferma, anche con queste lauree, di essere un soggetto su cui poter contare per ripartire e progettare i mesi a venire”.–