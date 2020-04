C’è “solidarietà alimentare“ per 1.708 famiglie carpigiane. Previste altre azioni contro la crisi da Covid

C’è “solidarietà alimentare“ per 1.708 famiglie carpigiane. Previste altre azioni contro la...

Saranno 1.708 le famiglie carpigiane beneficiarie della “solidarietà alimentare“, per 440.000€: infatti, ai 380.000 del Governo il Comune ne ha aggiunti 60.000. I dati sono stati presentati questa mattina in video-conferenza stampa dal Sindaco Alberto Bellelli e dall’Assessore ai Servizi sociali Tamara Calzolari.

Su 1.868 richieste pervenute 160 non avevano i requisiti e per altre 230, pur regolari, il fondo statale non sarebbe bastato: da qui lo stanziamento straordinario comunale, che permette di soddisfare tutte le domande ammissibili, con una media di 250€ a nucleo.

Come stabilito, i 2/3 (1.210) riceveranno un buono-spesa gli altri (498) una spesa vera e propria (generi alimentari di pari importo), a partire da domani mercoledì 22 aprile.

«In tre settimane abbiamo destinato a famiglie bisognose la somma che normalmente investiamo in un anno – ha sottolineato il Sindaco – perché questa emergenza sanitaria ha drammaticamente creato anche nuove povertà».

Per non rallentare la procedura di consegna, le autocertificazioni sulla situazione economica familiare saranno saranno verificate in seguito dalla Guardia di Finanza.

«L’approvvigionamento dei beni – ha precisato Calzolari – è gestito da associazione Porta Aperta e coop. sociale Eortè, mentre per distribuirli ci avvarremo della collaborazione importantissima di molte associazioni che hanno messo a disposizione persone e mezzi, come Croce Rossa, Croce Blu, Auser, Protezione civile, Antenna 2000, Agesci, ma anche privati come Loschi traslochi e libreria Fenice, per un totale di 20 mezzi».

Quella presentata oggi non è l’unica iniziativa del Comune sul fronte della “solidarietà alimentare”, come ha ricordato Calzolari: « Abbiamo attivato una raccolta di donazioni attraverso il conto corrente IT49C0200823307000028474373 con causale “Emergenza Alimentare Covid-19”; poi c’ la possibilità di donare direttamente beni alimentari, segnalando all’indirizzo bonusalimentare@comune.carpi.mo.it la disponibilità a diventare fornitori o volontari o donatori. Inoltre è nostra intenzione rilanciare giornate di colletta alimentare attraverso il progetto “Carpi non spreca” e “SOSpesa”».

Tra i primi donatori il circolo “Giliberti” e il Conad Pile, con 3.000€ in buoni spesa.