In via Modenese a Vignola, partono i lavori di asfaltatura

Partiranno nei primi giorni della prossima settimana i lavori di asfaltatura di via Modenese (nel tratto dall’intersezione di Viale Mazzini fino al ponte della ferrovia) e della nuova pista ciclabile che è stata realizzata a lato. Per consentire un rapido svolgimento dei lavori (il cronoprogramma prevede la conclusione dell’intervento in circa sette giorni), si renderà necessaria la chiusura al traffico veicolare del tratto stradale indicato.

I veicoli diretti verso Modena dovranno necessariamente essere deviati su via Bellucci e via per Sassuolo fino alla Tangenziale. L’Amministrazione Comunale, peraltro, ha deciso di realizzare l’intervento in questo periodo per creare il minore disagio possibile a cittadini e automobilisti, stante ancora la situazione di “lockdown” dovuta all’emergenza Coronavirus. Sarà comunque consentito il transito ai residenti per raggiungere le proprie abitazioni. L’intervento è finanziato con fondi del bilancio comunale e da un contributo della Regione Emilia Romagna, per un importo complessivo di 220.000 euro. Tutte le informazioni riguardo alle modifiche della viabilità in loco (cui seguiranno nei prossimi giorni ulteriori dettagli) saranno supportate da un’adeguata cartellonistica stradale per l’intera durata del cantiere.

Si raccomanda agli utenti della strada di utilizzare, per il periodo indicato, la Pedemontana e la Tangenziale come percorsi alternativi, senza transitare per il centro di Vignola