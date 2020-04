La donazione della comunità islamica fioranese e dell’Associazione Alba degli Angeli

Questa mattina, martedì 21 aprile 2020, nella sede municipale del Comune di Fiorano Modenese, Mohamed El Kholti, vicepresidente dell’Associazione Alba degli Angeli e consigliere comunale, insieme alla figlia, ha consegnato al sindaco Francesco Tosi 1.000 mascherine per le esigenze della comunità. Lo ha atto a nome della propria associazione e della comunità islamica fioranese, che hanno inoltre raccolto 1.000 euro donati all’Ospedale di Sassuolo e 1.000 euro donati all’Avf.

L’associazione è attiva ormai da una decina di anni e si pone l’obiettivo di promuovere e valorizzare la lingua, la tradizione e la cultura araba in particolare nei giovani, organizzando per loro attività didattiche e ludiche e partecipando a iniziative del comune come il Maggio Fioranese.

“Siamo davanti ad un ulteriore bell’esempio di persone che dimostrano di vivere in una comunità e di sentirsi una comunità – ha detto il sindaco Francesco Tosi – Nel momento del bisogno ciascuno deve fare la propria parte e ricordarsi di chi sta peggio. Per un sindaco governare una comunità è la cosa più confortante. Per questo ringrazio chi me lo fa pensare”.