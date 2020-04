Previsioni meteo Emilia Romagna, mercoledì 22 aprile

Cielo da poco nuvoloso ad irregolarmente nuvoloso con addensamenti più consistenti sui rilievi dove potranno verificarsi precipitazioni deboli e irregolari in esaurimento. Temperature: in aumento, con minime comprese tra 8/12 gradi sulle aree di pianura e 13/14 gradi sulla fascia costiera; massime tra 14 e 20 gradi. Venti: deboli sulle aree di pianura e moderati nord-orientali sul mare e sulla costa con temporanei rinforzi; rinforzi anche sui rilievi con raffiche; attenuazione a partire dalle ore pomeridiane. Mare: mosso sotto costa, molto mosso al largo in mattinata. Moto ondoso in attenuazione dal pomeriggio.

(Arpae)