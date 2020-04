Coronavirus: giovedì 23 aprile nuova chat Adiconsum su Facebook

Dopo il successo della settimana scorsa (oltre cinquanta partecipanti), Adiconsum Emilia Centrale (associazione consumatori della Cisl) ripete domani (giovedì 23 aprile) dalle 10 alle 13 la chat su Facebook.

«I cittadini chiedono soprattutto come si deve presentare la domanda di sospensione del mutuo prima casa e come si può ottenere il rimborso di viaggi o vacanze annullate a causa dell’emergenza sanitaria – spiega Massimo Rancati, operatore Adiconsum Emilia Centrale – La chat è molto utile per ritrovare anche la dimensione “uno a uno” con i nostri utenti, come se le porte dei nostri uffici fossero aperte e noi operatori alle nostre scrivanie, pronti a rispondere immediatamente a ogni interrogativo».

Rancati aggiunge che il lavoro delle associazioni dei consumatori non è calato nemmeno durante l’emergenza sanitaria. La stessa associazione consumatori della Cisl ha continuato a occuparsi di pratiche relative a viaggi, telefonia, utenze acqua-energia-gas, mutui, finanziamenti, chiarimenti sui decreti del Governo.

Gli operatori Adiconsum Emilia Centrale, che si sono organizzati con lo smart working, sono disponibili ai seguenti recapiti:

331 3373525; 0522 357485 (lasciate un messaggio, sarete richiamati); modena@adiconsum.it; reggioemilia@adiconsum.it; https://www.adiconsumemiliaromagna.it/sportello-online/