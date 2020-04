Covid 19: positivo viola quarantena per andare a fare la spesa, denunciato in Appennino

È un 55enne residente in un comune dell’Appennino reggiano la prima persona denunciata dai carabinieri nel comprensorio montano della provincia d Reggio Emilia per epidemia colposa e inosservanza del divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone in quarantena. L’illecita condotta accertata dai carabinieri della stazione di Casina, impegnati nei controlli nel territorio montano con il fine di assicurare le restrizioni degli spostamenti imposti per l’emergenza sanitaria Covid 19, ha visto quindi l’uomo essere stato segnalato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia.

L’origine dei fatti l’altra mattina quando l’uomo, fermato per un controllo, si trovava presso un supermercato a fare la spesa violando, come poi accertato dai carabinieri di Casina, la quarantena domiciliare dove avrebbe dovuto trovarsi essendo risultato positivo al Covid 19. L’uomo ricondotto nel proprio domicilio è stata quindi denunciato. Nella stessa mattinata l’uomo, sentito al riguardo dai competenti uffici comunali, aveva rassicurato di non aver bisogno di nulla in quanto la spesa gli sarebbe stata portata a casa.