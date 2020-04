CRI Sassuolo: raccolta Dispositivi di Protezione Individuali

“Giungeremo a breve nella Fase 2 dell’emergenza Covid-19 ma – spiega in una nota la C.R.I. di Sassuolo – nonostante il numero dei contagi sia fortunatamente in calo, non terminerà la nostra azione di garantire l’assistenza sanitaria necessaria, grazie all’operato dei nostri volontari e dipendenti, sempre in prima linea sul territorio”.

“Per poter permettere a tutto il personale di agire in estrema sicurezza, lanciamo nuovamente un appello di aiuto per raccogliere Dispositivi di Protezione Individuali (DPI).

Questa emergenza purtroppo non terminerà presto, tutti i presidi sono monouso e cestinati dopo ogni intervento, di conseguenza le scorte scarseggiano velocemente.

Chiunque avesse la possibilità e la volontà di donare a CRI Sassuolo i dispositivi richiesti, potrà chiamare la nostra segreteria al numero e negli orari indicati sul volantino.

Sarà nostra cura organizzare l’eventuale ritiro, ove ci verrà indicato”.

“Tanti sono stati i donatori in queste settimane dall’inizio dell’emergenza e li ringraziamo infinitamente, ma abbiamo ancora bisogno dell’aiuto concreto di tutti, per poter proseguire.

La salute e la sicurezza nostra e di tutti i cittadini rimarrà sempre una nostra priorità.

Ricordiamo inoltre – conclude C.R.I. Sassuolo – che è sempre attiva anche la raccolta fondi su Gofundme, che ci permetterà di far fronte agli eventuali acquisti dei materiali mancanti necessari”.

http://tiny.cc/AiutaCroceRossaSassuolo

Per chi volesse sostenerci tramite bonifico bancario, lo può fare su questo conto: IBAN: IT30Y 05387 67010 000002179788