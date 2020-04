Il BLA diventa digitale

Continua la programmazione giornaliera del ‘BLA digitale’, il progetto elaborato da Macchine Celibi, gestore dei servizi bibliotecari, della ludoteca e dell’archivio storico del Comune, con l’amministrazione comunale, per continuare ad erogare servizi alla comunità, nonostante a chiusura dovuta all’emergenza sanitaria, ma anche per lavorare alla realizzazione di prodotti culturali che avranno una ricaduta significativa nel futuro.

Il BLA, nelle sue tre anime di Biblioteca, Ludoteca e Archivio storico, è aperto virtualmente attraverso la pagina facebook, il canale you tube, messenger e la posta elettronica. Inoltre sono stati attivati una newsletter e uno spazio tramite Zoom, attraverso cui i fioranesi possono connettersi in video con il bibliotecario, per consigli e ricerche.

Gli operatori del BLA pubblicheranno idee, foto, documenti, video, consigli di lettura, bibliografie tematiche, link utili, laboratori creativi, letture di libri e anche corsi di yoga, con il coinvolgimento di realtà che abitualmente collaborano con l’istituzione (associazioni, esperti).

Il BLA digitale offre contenuti culturali e di svago attraverso un vero e proprio palinsesto settimanale ricco di attività, fruibile da chiunque, oltre che comodamente da casa propria.

Ogni lunedì viene proposto un nuovo film o opera in tv tratta dal catalogo EmiLib e una ‘pillola di memoria’ dell’archivio storico, commentata dall’archivista.

Al martedì tocca al ‘video smart’ EmiLib e alle 16.30 al laboratorio della ludoteca in diretta con Simonetta, per i bambini dai 3 ai 5 anni.

Mercoledì la giornata parte con la ‘Cucina d’autore’; alle 17 è on line il video de ‘Il Tè delle 5 – 10 minuti’, proposto dall’associazione Inarte e per concludere, alle 20, l’audio delle ‘Le letture della nanna’ del Teatro dell’Orsa.

Al giovedì il palinsesto prevede alle 9 ‘A Ciascuno il suo’, alle 13 gli spunti di riflessione di #CHIAVIdiLETTURA e alle 16.30 il laboratorio creativo con Simonetta, per i bambini dai 6 ai 9 anni. Il venerdì la video lettura per i bambini 0-6 anni e alle 18 corso yoga.

Sabato e domenica ancora spazio ai punti di vista di #CHIAVIdiLETTURA.

“E’ un progetto in cui credo tantissimo, – dichiara l’assessore alla Cultura del Comune di Fiorano Modenese, Morena Silingardi – rispecchia totalmente le idee e la direzione che avremmo voluto prendere, come amministrazione, già prima di questa emergenza; più volte abbiamo rimandato per mancanza di tempo e soprattutto risorse umane che occorrono per seguire un progetto strutturato di questo tipo. Ritengo che l’investimento sulla cultura, specie in questo periodo, vada rafforzato, perché la fragilità, soprattutto interiore, non può che trovarne immenso beneficio. Da questo progetto non potrà che uscire nutrimento intellettuale per tutti, mai così tanto efficace e salvifico come in questo momento di difficoltà imprevista e totalmente imprevedibile”.