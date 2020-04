Reggio Emilia, giovane rapinato del cellulare: fermato uno dei presunti autori

Nella nottata di oggi, intorno all’01.00, il personale della Squadra Volante di Reggio Emilia è interveniva in via Agosti per la segnalazione di rapina nei pressi delle officine “ex Reggiane”. Sul posto gli operatori accertavano trattarsi di furto con destrezza di un cellulare ai danni di un giovane ragazzo, perpetrato a suo dire da due soggetti extracomunitari.

Dopo pochi minuti gli operatori della Polizia di Stato rintracciavano uno dei due presunti autori che, alla vista degli agenti, cercava di nascondersi dietro la siepe. Lo straniero sprovvisto di documenti, veniva accompagnato in Questura. Identificato per M.Y. classe 1994 nato in Gambia, veniva deferito in stato di libertà ex art. 624-625 per furto aggravato in concorso e per l’art. 10bis in quanto irregolare sul territorio nazionale.