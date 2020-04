10 grammi di droga tra cocaina, eroina e hashish: tunisino arrestato a Fiorano

Ieri sera a Fiorano, i carabinieri dell’aliquota radiomobile della Compagnia di Sassuolo hanno individuato e tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un cittadino tunisino quarantaquattrenne, con precedenti di polizia. L’uomo, fermato e perquisito, è stato trovato in possesso di 5 g di cocaina, 3 g di hashish e 2 g di eroina.

La perquisizione estesa al domicilio ha permesso di recuperare anche bilancino di precisione e materiale per il confezionamento della droga, oltre a 835 €, somma sequestrata poiché ritenuta provento dell’attività di spaccio di sostanze stupefacenti.