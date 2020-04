E- Distribuzione “dona” il collegamento alla rete elettrica a una nuova residenza Covid-19 nel comune di Castelvetro

L’azienda del Gruppo Enel, gestore della rete elettrica di media e bassa tensione, ha prontamente risposto alla richiesta dell’Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile dell’Emilia Romagna che, insieme al comune di Castelvetro di Modena, ha richiesto una fornitura straordinaria e temporanea per una abitazione, attualmente in disuso, situata in via Guerro di Qua 76 (frazione Levizzano M.) destinata ad accogliere persone in quarantena nell’ambito dell’emergenza COVID-19.

Il collegamento alla rete, con potenza di 20 kW, è stato appena concluso dai tecnici della zona di Modena Reggio Emilia ed è già operativo per tutte le esigenze richieste dalla Protezione civile.

L’iniziativa realizzata nel comune modenese, insieme all’allaccio di una tensostruttura a Mirandola per la sanificazione delle ambulanze, rientra nell’ambito del progetto nazionale “Allacciamo le energie” che vede E-Distribuzione impegnata da Nord a Sud Italia a donare un collegamento o un aumento di potenza alla propria rete elettrica a favore di presidi e strutture sanitarie attivate per la gestione della crisi legata alla diffusione del virus.

“Anche E- Distribuzione vuole essere in prima linea nel fornire un sostegno concreto e immediato sul territorio in cui operiamo – ha detto Francesco Rondi, responsabile E-Distribuzione Area Centro Nord – . Oltre a garantire ogni giorno un servizio primario alla nostra comunità, presidiando 24 ore su 24 sulla continuità del servizio elettrico, con l’iniziativa “Allacciamo le energie” che coinvolge tutta la Penisola vogliamo offrire un ulteriore contributo a tutti i soggetti in trincea in questa battaglia contro il virus”.