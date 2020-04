Emergenza Covid-19, l’associazione Italia-Cina dona 3.000 mascherine alla Polizia di Stato di Modena

Nella giornata di oggi, giovedì 23 aprile 2020, il sindacato di polizia Silp Cgil-Uil Polizia, ha fatto pervenire al locale Ufficio Sanitario della Questura di Modena circa 3.000 mascherine di tipo “chirurgico” e 200 flaconi di gel disinfettante per le mani, da distribuire a tutto il personale in servizio nelle strutture della Polizia di Stato della provincia di Modena.

“Questi dispositivi sanitari – afferma Vincenzo Palladino segretario del Silp Cgil – sono il frutto di una donazione dell’“Associazione d’amicizia Italia–Cina” di Modena che ringraziamo sentitamente per la sensibilità e la solidarietà dimostrate verso la polizia di Stato che da sempre è in prima linea nella gestione dell’emergenza sanitaria da Covid-19”.

La donazione rappresenta un piccolo gesto, in questa difficile emergenza sanitaria che tutti noi stiamo vivendo, e che testimonia quanto sia importante oggi cercare di unire le forze per riuscire a superare questo importante e difficile momento.

Il Silp Cgil rinnova il ringraziamento a coloro i quali sono in prima linea nell’affrontare l’emergenza: medici, operatori sanitari e tutte le forze dell’ordine.

***

In foto la donazione avvenuta stamattina davanti alla Questura di Modena