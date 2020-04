Forum Eventi: Paolo Giordano domani in diretta streaming presenta “Nel contagio”, il coronavirus in un mondo iperconnesso

“Come le fabbriche si riconvertono nel produrre mascherine, anche noi scrittori possiamo dare il nostro contributo agli altri, in termini di pensiero”. A fine febbraio, proprio quando il coronavirus stava per esplodere nelle nostre vite, Paolo Giordano ha pubblicato sul Corriere della Sera un articolo estremamente interessante. Sul Covid-19, certo, ma soprattutto sui modi in cui la matematica del contagio può esserci d’aiuto a ragionare nel caos. Da quel momento, l’autore – vincitore del Premio Strega 2008 con “La solitudine dei numeri primi” – si è messo al lavoro su un saggio, uscito alcuni giorni fa per le Vele di Einaudi dal titolo “Nel contagio”.

Il libro, anche ebook e audiobook, è organizzato come in una sorta di diario. Giordano narra la faccia e i pericoli del primo virus che si manifesta così velocemente su scala globale. Il Covid-19 “ci svela qualcosa che prima sapevamo ma faticavamo a misurare: la molteplicità di livelli che ci collegano gli uni agli altri, ovunque e la complessità del mondo che abitiamo”. Muovendo da solide basi scientifiche e matematiche, Giordano giunge anche a tracciare possibili linee future sul ruolo degli intellettuali e della letteratura, dal suo punto di vista chiamata a uscire “dall’equivoco di essere considerata intrattenimento”.

L’autore presenta il suo libro “a domicilio”, domani alle 18.00, in diretta, sulla pagina facebook BPER Forum Monzani e sulla home page del sito www.forumguidomonzani.it con uno streming interattivo. Durante la dirette facebook gli spettatori possono interagire con Paolo Giordano attraverso i commenti: gli spunti e le domande più interessanti vengono girate agli autori e riportate in sovraimpressione.

