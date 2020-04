L’Ausl ricerca strutture alberghiere per isolamento pazienti Covid positivi

L’Azienda USL di Reggio Emilia ha pubblicato un avviso di indagine di mercato per la ricerca di strutture alberghiere che siano di supporto logistico nelle attività di contrasto alla diffusione del virus Covid-19.

A motivare la ricerca è la necessità di collocare pazienti positivi al virus in contesti isolati. Sono soggetti che non necessitano di assistenza ospedaliera ma che devono affrontare un periodo di isolamento per garantire il quale il rispettivo domicilio non presenta caratteristiche adeguate.

I comuni di interesse sono Reggio Emilia, Montecchio, Scandiano, Guastalla, Correggio, Castelnovo né Monti. Tra le condizioni richieste alle strutture è la presenza di accesso dedicato, di camere con servizi igienici esclusivi, di parcheggio, ascensore e soluzioni per il superamento delle barriere architettoniche.

Con le strutture che risulteranno adeguate alle proprie esigenze funzionali saranno stipulati specifici contratti di comodato d’uso che prevedono un rimborso forfettario giornaliero.

Il termine ultimo per la presentazione della manifestazione di interesse è fissato per il 4 maggio 2020. L’avviso e tutte le informazioni utili sono consultabili al seguente link:

https://apps.ausl.re.it/bandigare/Home/BandiGare.aspx?ID=25&Cat=103&isEconomato=1.