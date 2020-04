Nidi e servizi educativi a distanza: a Maranello le educatrici in contatto con bambini e genitori per continuare le attività

E’ partito nei giorni scorsi il progetto “Il nido a casa mia” e “Il centro per bambini e famiglie a casa mia”, rivolto alle famiglie di Maranello con bambini iscritti ai servizi educativi per la prima infanzia. Si tratta di un progetto che mira a riallacciare il legame tra le famiglie, i bambini e le loro educatrici. Il personale educativo sta contattando tutte le famiglie interessate dai servizi, la cui frequenza è temporaneamente sospesa a causa dell’emergenza sanitaria: un modo per riprendere i contatti interrotti e per poter richiedere nuove consulenze o ricevere un supporto pedagogico per consigli, dubbi, chiarimenti in merito alle problematiche che possono sorgere nella gestione di una quotidianità così eccezionale. Il tutto attraverso strumenti come telefonate, mail, videoconferenze.

Le educatrici durante la settimana invieranno anche brevi filmati dove leggono libri, raccontano storie, cantano canzoncine, danno suggerimenti per semplici attività di gioco da realizzare in casa o semplicemente salutando i bimbi. L’adesione all’iniziativa da parte dei genitori è libera. “Questo momento di difficoltà per tante famiglie”, afferma l’assessore all’istruzione Alessio Costetti, “si riflette anche sui bambini, e la mancanza di un contatto diretto con le educatrici e con gli altri bambini si fa sentire. Con questa iniziativa vogliamo provare a ristabilire quell’alleanza fondamentale tra famiglie e servizi: un servizio che di certo non può sostituire il valore educativo e sociale della frequenza quotidiana, ma può fare sentire le famiglie più vicine e meno isolate, e magari supportate nella gestione dei figli durante la permanenza forzata tra le mura domestiche”. A questo servizio si affiancano poi altri interventi, come quello offerto dal Coordinamento Pedagogico dell’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico alle famiglie dei bambini iscritti ai servizi educativi del territorio: la possibilità di ascolto, confronto e supporto anche a distanza attraverso colloqui telefonici, tramite Skype o Google Hangouts. Una possibilità per condividere e affrontare le proprie preoccupazioni, le fatiche e le difficoltà connesse allo svolgimento dei ritmi quotidiani, all’isolamento all’interno del nucleo famigliare, alle necessità di gestire nuove modalità di lavoro con i figli a casa, di sostenere a accompagnare i bambini in questa nuova quotidianità. E’ inoltre disponibile un servizio di consulenza pedagogica a cura della società che gestisce i nidi Coccinelle, Virgilia e una sezione del nido “L’Aquilone”. La consulenza andrà richiesta alle proprie educatrici di sezione che forniranno tutti i riferimenti per il contatto con il professionista incaricato. Infine, la ditta che gestisce il servizio di refezione scolastica per il Comune di Maranello ha realizzato un progetto di educazione alimentare dal titolo “Io mangio a casa”, appositamente pensato per i bambini e le famiglie in questo particolare momento di emergenza sanitaria. Sul sito del Comune di Maranello è disponibile il link alla pagina del gestore del servizio mensa nella quale sono presenti menù giornalieri, ricette e consigli dietetici e alimentari per rendere il momento del pasto a casa sia piacevole che salutare.