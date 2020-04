Castelfranco Emilia, il 25 aprile raccontato attraverso un lungo pomeriggio on line

E’ scattato il conto alla rovescia nella marcia di avvicinamento al 25 aprile che a Castelfranco Emilia sarà caratterizzato da tre parole: distanti, ma vicini. Mancano infatti poco meno di 24 ore e, sulla pagina ufficiale FB ed in contemporanea sul canale Youtube del Comune, prenderà il via una lunga diretta non stop che a partire dalle ore 14.00 vedrà alternarsi “in onda” grandi protagonisti del mondo delle Istituzioni, della magistratura, della cultura, dell’arte, dello sport e della musica. Ognuno di loro declinerà con il proprio punto di vista e la propria sensibilità la parola libertà che sarà il faro centrale di questa giornata.

E’ con grande piacere, pertanto, che comunichiamo la partecipazione del Presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini, del vice-Ministro dell’Interno Matteo Mauri, dell’Arcivescovo di Bologna Cardinal Matteo Maria Zuppi, del Presidente della Provincia di Modena Giandomenico Tomei. Insieme a loro protagonisti di questo lungo pomeriggio anche due tra i principali magistrati italiani, da sempre in prima linea nella lotta alla criminalità organizzata: il Procuratore Capo di Catanzaro Nicola Gratteri intervistato dal giornalista Pierluigi Senatore, e il Sostituto Procuratore presso la Procura Generale di Napoli Catello Maresca. Non solo, è infatti in programma un’ampia pagina dedicata al mondo dell’arte e della cultura: si andrà dalle riflessioni proposte da autori quali Romano Montroni, Daniele Francesconi, Paolo Di Paolo alla partecipazione di Jack Folla (al secolo, Diego Cugia) fino alle letture, in diretta dalla biblioteca comunale, interpretate da Ruggero Andreozzi, uno dei migliori doppiatori del panorama nazionale. Attesa poi un’ampia parentesi musicale con le performance dei cantautori Erica Mou, Cisco, Alberto Bertoli, Davide Turci e Francesco Guerra, accompagnato alla chitarra da Thomas Romano. Insieme a loro, poi, spazio anche a ben dieci esibizioni di altrettanti giovani artisti emergenti del territorio. Infine, per quanto riguarda il mondo dello sport, avremo con noi anche la Presidente del Modena Volley Catia Pedrini e la campionessa internazionale di paratriathlon Rita Cuccuru.