Capriolo incastrato in un cancello a San Luca, intervengono i vigili del fuoco

Questa mattina intorno alle 9:00 i vigili del fuoco di Bologna sono intervenuti a San Luca per liberare un capriolo rimasto incastrato fra le sbarre di un cancello nella stessa via San Luca. La squadra ha liberato l’animale utilizzando un divaricatore. Il capriolo, in ottimo stato di salute con solo qualche graffio, è stato affidato alle cure del Centro di Tutela Fauna selvatica di Monte Adone, come da prassi. I residenti riferiscono che spesso questi animali si aggirano tranquilli in zona, vista l’attuale scarsità di traffico e persone.