Gruppo Consiliare PD Sassuolo: “Azione decisa sul fronte del sociale”

“Un’azione più decisa sul fronte del sociale e il coraggio di sperimentare anche nuovi modi per stare vicino a chi è in difficoltà. Questo uno degli impegni che chiederemo all’amministrazione, nel consiglio comunale di lunedì sera. In questo momento storico bisogna fare appello a tutte le forze della comunità, che nel nostro contesto sono molto attive, ma anche dare indirizzi e strategie”.

“Ci aspettiamo che l’assessorato al sociale si faccia sentire. Pensiamo soprattutto agli anziani, a quegli anziani senza figli vicino; forse non hanno bisogno di aiuto economico, ma che non leggono i social. Spesso non sono stati raggiunti dalle notizie, dalle informazioni. La loro solitudine, in questo tempi di quarantena, è diventata insopportabile. Ci aspettiamo chiarimenti anche per quanto riguarda il destino dell’associazionismo, i contributi per gli eventi che non si faranno, le spese delle società sportive per la gestione delle strutture.

E sulla formazione, passaggio inevitabile in questo che è un cambiamento epocale, l’Amministrazione ha qualche progetto? Al di là della gestione dei fondi governativi e regionali, sono tante le domande ancora aperte, che non hanno trovato risposta in commissione. Ci aspettiamo che vengano affrontate in modo approfondito in Consiglio”.

(Gruppo Consiliare Partito Democratico)