Casalgrande: nuovo servizio di prestito libri a domicilio

A partire dal 27 aprile la Biblioteca Sognalibro di Casalgrande consegna i libri direttamente a casa ai cittadini muniti della tessera di prestito. In questo modo il Comune di Casalgrande rimette al centro la cultura nonostante le necessarie limitazioni date dal Covid-19 in collaborazione con i cittadini attivi che si sono messi a disposizione dell’Amministrazione.

“Dopo avere attentamente verificato, anche con le autorità preposte, la possibilità di rispettare tutte le precauzioni richieste in questa fase di emergenza – spiega l’assessore alla cultura Vanni Sgaravatti -, cominciamo già da questa settimana il servizio di consegna a domicilio dei libri richiesti in prestito alla biblioteca. Si esprime, fin d’ora, anche il nostro intendimento nel proseguire questo servizio per le persone più fragili o a rischio, come malati e anziani, anche dopo l’avvio della “fase due” e la riapertura della biblioteca”.

Come funzionerà il servizio?

Richieste e prenotazioni verranno raccolte fino alle 13 del martedì per la consegna in settimana; le successive, slitteranno alla settimana seguente.

I libri saranno consegnati in appositi dispositivi di sicurezza il giovedì e il sabato su tutto il territorio comunale, previo appuntamento telefonico, senza alcun tipo di contatto tra il volontario e il richiedente nel rispetto di tutte le norme igieniche e di protezione individuale.

E’ possibile la prenotazione di un massimo di 4 libri a nucleo famigliare, potranno essere prenotati libri ogni 15 giorni, non più di frequente e temporaneamente NON verranno ritirati libri.

Si precisa che non sussistono le condizioni per la consegna dei libri a soggetti in quarantena domiciliare, i quali riceveranno comunque tutto il supporto possibile dal personale della biblioteca, contattabile via mail e via telefono, in particolare per l’assistenza all’utilizzo della piattaforma di prestito digitale Emilib.

Per le richieste: biblioteca@comune.casalgrande.re.it – 0522 849397

Non sai che libro chiedere?

Consulta il sito www.opac.provincia.re.it selezionando la nostra Biblioteca e cercando titolo o autore; fatti consigliare dal bibliotecario!