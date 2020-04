A Fiorano aperte le iscrizioni ai centri estivi comunali

Sono aperte le iscrizioni ai centri estivi comunali a Fiorano Modenese. Le domande saranno raccolte online dal 4 al 29 maggio 2020.

I centri saranno attivati nei mesi estivi, dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 18.30, se consentito dalle disposizioni nazionali e locali, nel rispetto delle limitazioni imposte per il contenimento del rischio di contagio da Covid-19.

Il Centro estivo per l’infanzia sarà aperto dal 1 luglio al 7 agosto e dal 24 al 28 agosto, presso la scuola “Il Castello” in via Loira,

Il Centro estivo per la scuola primaria e per le prime due classi della scuola secondaria di primo grado è attivo dal 15 giugno al 7 agosto e dal 24 al 28 agosto presso la scuola Enzo Ferrari, in via Niccolò Machiavelli.

Eventuali aggiornamenti, legati all’emergenza sanitaria, saranno trasmessi alle famiglie che avranno presentato domanda. E’ attivo anche un canale Telegram del Servizio Istruzione del Comune di Fiorano Modenese.

Per l’iscrizione ai centri estivi occorre essere in possesso di credenziali Federa o Spid. Si accede al portale EntraNext tramite il sito del Comune di Fiorano Modenese (www.fiorano.it), seguendo il percorso: Trova servizi/Servizi on line/Iscrizione ai centri estivi

Chi non ha le credenziali può ottenerle direttamente a casa accedendo ai siti degli enti accreditati per il rilascio.

Per i centri estivi comunali è richiesta una quota di contribuzione di 42 euro a settimana per i residenti e di 50 euro a settimana per i non residenti, pasti esclusi.

Anche per l’estate 2020 il Comune di Fiorano Modenese ha aderito al “Bando per la conciliazione vita-lavoro” della regione Emilia Romagna che prevede un sostegno economico alle famiglie di bambini e ragazzi di età compresa tra i 3 e i 13 anni, per la frequenza dei centri estivi attivati sul territorio e accreditati.

La domanda di contributo potrà essere presentata dal 25 maggio al 19 giugno, online, sempre tramite il portale Entranext. Per maggiori informazioni consultare il sito del Comune di Fiorano Modenese alla sezione ‘Scuola e nidi/centri estivi scuole’ oppure il volantino della regione Emilia-Romagna.

Per informazioni e assistenza alla compilazione delle domande è possibile rivolgersi al Servizio Istruzione: tel. 0536 833420, scuola@fiorano.it.