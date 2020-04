Da lunedì 4 maggio riapre il Centro di Raccolta (ex isola ecologica) di via Barella

Hera informa che dal 4 maggio riaprirà anche a Vignola, con i consueti orari, il Centro di Raccolta (ex isola ecologica) di via Barella, per cui da oggi, martedì 28 aprile 2020, l’Ufficio Ambiente del Comune SOSPENDE il servizio di consegna dei sacchi per la raccolta differenziata a domicilio, dal momento che ci si potrà appunto approvvigionare presso il Centro, a partire da lunedì prossimo.

Si ricorda che rimarranno in vigore le limitazioni previste a tutela degli operatori incaricati della gestione e degli utenti del servizio, finalizzate a garantire il rispetto delle disposizioni relative alla protezione individuale e al distanziamento fisico. Questi accorgimenti, necessari alla prevenzione, potranno produrre piccole limitazioni o rallentamenti nello svolgimento dei servizi che Hera si impegnerà a contenere al minimo.

A partire da ieri inoltre è tornato pienamente operativo il servizio di ritiro a domicilio, su prenotazione, dei rifiuti ingombranti, sfalci, potature e RAEE (rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche). Per prenotarsi basta chiamare il Servizio clienti Hera 800.999.500 (chiamata gratuita da fisso e cellulare), attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 22, il sabato dalle 8 alle 18.