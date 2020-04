Pd Sassuolo: in piena emergenza le priorità di Menani e Lega sono cani, gatti e accattoni

Con un paese in piena emergenza sanitaria ed economica, le priorità del Sindaco sono i cani, i gatti e gli accattoni. Lo testimonia l’ordine del giorno del Consiglio Comunale in cui , dopo la ratifica di una delibera di Giunta e dei Bonus spesa ricevuti dal Governo siamo stati chiamati a discutere misure come il regolamento del benessere animale e modifiche al regolamento di polizia municipale per poter sanzionare l’elemosina: sia chi la fa, sia chi la riceve.

Siamo fuori dalla realtà! Il tema dell’emergenza corona virus è stato affrontato solo su forte richiesta delle minoranze, lasciando appena 10 minuti di parola per gruppo, senza che tutti i consiglieri potessero intervenire.

Avremmo voluto parlare molto di più dell’emergenza di questi giorni, pensare insieme a come aiutare e sostenere i cittadini in difficoltà. Non sono queste le priorità del Sindaco Menani.

In Consiglio e in commissione abbiamo portato diverse proposte da valutare: pensiamo si possa sostenere una riduzione degli affitti privati attraverso un riduzione dell’IMU, pensiamo si possa ridurre la TARI nella sua parte variabile per tutti gli esercizi e imprese che non stanno usufruendo dei servizi. Pensiamo ad esempio alla riduzione o eliminazione delle tariffe per l’occupazione del suolo pubblico, per aiutare le attività commerciali.

Dall’altra parte vogliamo immaginare nuove azioni di sostegno alle fasce più deboli, che si possono manifestare in tante e nuove forme. Grazie ai fondi del Governo è stato possibile aiutare 653 famiglie, molte delle quali non si erano mai rivolte ai servizi sociali prima di questa crisi.

Avevamo suggerito un’azione di ascolto e conforto delle persone sole e degli anziani, come sta avvenendo in tanti comuni (Formigine, Fiorano , Maranello), a Sassuolo ci è stato detto che non è possibile, non si conoscono le ragioni. L’attuale Amministrazione sembra vivere di decisioni prese dall’esterno, o dai suoi dirigenti, dimostrando di avere una visione della città molto limitata.

Siamo molto preoccupati per la nostra città, sarà in grado questa Amministrazione di dare delle risposte? Al momento ci pare concentrata su altro.

Gruppo Consiliare Partito Democratico – Sassuolo