Previsioni meteo Emilia Romagna, giovedì 30 aprile

Al mattino cielo generalmente poco nuvoloso o velato per nubi alte e stratificate sulle aree pianeggianti, copertura nuvolosa più consistente sui rilievi, specie quelli centro-occidentali, dove non è esclusa la possibilità di qualche precipitazione sulle aree del crinale appenninico. Nel corso del pomeriggio generale aumento della nuvolosità, anche di tipo cumuliforme, ma con rischio di precipitazioni limitato alle aree montuose e alle zone pianeggianti prossime al Po. In serata generale attenuazione della copertura nuvolosa, con ampie zone di sereno. Temperature: minime in lieve calo con valori attorno a 12/13°C sulla pianura e lungo la costa; massime in lieve aumento, generalmente comprese tra 22°C e 24°C sulle aree pianeggianti, 20/22°C sul litorale. Venti: nel corso della giornata progressivo rinforzo della ventilazione sudoccidentale dapprima sui rilievi e successivamente anche sulla pianura. Lungo il crinale appenninico, specie su quello centro-occidentale, sono attese raffiche di forte intensità, mentre sulla pianura la ventilazione tenderà a divenire localmente moderata.

(Arpae)