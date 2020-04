San Felice sul Panaro: approvato nuovo regolamento comunale

Approvato lo scorso 28 aprile dal Consiglio comunale di San Felice sul Panaro, che si è svolto in video conferenza, il nuovo regolamento per l’accesso alle prestazioni sociali agevolate, che ha lo scopo di prevenire, superare e ridurre le condizioni di bisogno dei soggetti in difficoltà. «Si tratta di una importante novità per il nostro Comune – spiega l’assessore ai Servizi sociali Elisabetta Malagoli – con la quale abbiamo voluto togliere alla politica il potere di decidere a chi erogare contributi. D’ora in poi avremo solo scelte effettuate con criteri tecnici e valutazioni professionali».

L’adozione del nuovo regolamento è stata per il Comune di San Felice sul Panaro un passaggio obbligato, per allinearlo alle disposizioni previste dal Testo Unico degli Enti Locali (Tuel), uniformandolo anche economicamente a quello degli altri Comuni dell’Area Nord. «Tutti i cittadini possono presentare domanda all’Ufficio servizi sociali territoriale, che sarà valutata esclusivamente dalla commissione tecnica – conclude l’assessore Malagoli – ma il contributo non potrà superare la soglia annuale approvata in bilancio sulla base delle risorse disponibili».