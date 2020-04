In via Modenese a Vignola cantiere aperto anche lunedì 4 maggio

A causa del maltempo di questi giorni, l’impresa appaltatrice non riuscirà a completare totalmente i lavori di asfaltatura previsti su via Modenese. Pertanto anche lunedì 4 maggio la strada rimarrà chiusa e saranno attivate le deviazioni già in corso in questi giorni.