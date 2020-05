Intorno alle 18 i vigili del fuoco sono intervenuti nel territorio comunale di Argelato per l’incendio di un trattore in un campo nei pressi della via Centese. Non si conoscono al momento le cause che hanno innescato il rogo. I caschi rossi sono giunti sul posto con due squadre e relativi mezzi, hanno spento il rogo e messo in sicurezza lo scenario. Sul posto anche la Polizia locale di Reno-Galliera. Non si lamentano feriti.