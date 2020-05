Le farmacie Dr Bavutti, Brodano e Ferrari scelgono di proporre le mascherine chirurgiche a € 0,50 + Iva

Le farmacie Dr Bavutti di Fiorano, Brodano di Vignola e Ferrari di Sassuolo, hanno deciso di porre in vendita – in ottemperanza alla ordinanza 11/2020 del Commissario Arcuri – le mascherine chirurgiche a € 0,50 + Iva, vale a dire 0,61 centesimi al pubblico, pur avendole acquistate a un prezzo maggiore al fine di non lasciarne sprovvista la popolazione in un momento di grande emergenza. Questo rinunciando a qualsiasi forma di ristoro – recupero cioè della differenza pagata – anche se un accordo con il Governo lo consentirebbe.

“Ci è sembrato doveroso fare questa scelta per non penalizzare le persone che si rivolgono a noi per un ricevere un dispositivo a tutela della propria e altrui salute la cui importanza è centrale in questa fase caratterizzata da una prolungata emergenza sanitaria” spiega Mauro Bavutti, farmacista storico di Fiorano che, anche in questi giorni, è sempre rimasto in prima linea per rispondere alle richieste dei cittadini.

La decisione coinvolge tre farmacie che fanno capo a Mauro Bavutti: una di Vignola, Farmacia Brodano, la seconda a Fiorano Modenese, quella gestita direttamente da Mauro Bavutti e la terza a Sassuolo, Farmacia Ferrari.

Per cercare di soddisfare tutte le richieste, le tre farmacie forniranno non più di due mascherine a persona per evitare che vi sia una inutile corsa all’accaparramento.

“È una vita che, a contatto con la gente, svolgo con passione il mio lavoro di farmacista e ho sempre cercato di tradurre in azioni utili la funzione fondamentale e insostituibile di presidio sanitario di prossimità svolto dalle farmacie territoriali. Siamo stati semplicemente coerenti con questi valori” conclude Mauro Bavutti.