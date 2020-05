Fiorano: riapertura cimiteri, parchi e Salse di Nirano

Lunedì 4 maggio a Fiorano Modenese riapriranno cimiteri, parchi e la Riserva naturale delle Salse di Nirano.

I cimiteri di Fiorano e Spezzano saranno aperti con le modalità e gli orari previsti prima dell’emergenza covid-19.

Il sindaco Francesco Tosi invita i cittadini a rispettare il distanziamento sociale e a non andare tutti il primo giorno: “E’ giunto finalmente il momento di poter riaprire i cimiteri. So che si tratta di una cosa attesa da alcuni con grande desiderio e sono lieto per loro. Nessuno tuttavia deve dimenticare che, per il bene proprio e di tutti, vanno osservate scrupolosamente le regole ormai note del distanziamento tra le persone. E’ necessario quindi che non si vada in tanti subito lunedì; chiedo di dilazionare nei prossimi giorni le visite, lasciando la precedenza a chi purtroppo ha avuto un lutto in questo terribile periodo che ha impedito la stessa celebrazione del rito funebre”.

Da lunedì accessibili anche parchi cittadini e l’area della Riserva naturale delle Salse di Nirano, con i suoi sentieri (le strutture restano chiuse).

Secondo le norma ministeriali, per evitare la diffusione del contagio, non sarà possibile sostare nelle aree verdi, né svolgere attività ludiche, restano chiuse le aree gioco. L’attività motoria è consentita, in ambito provinciale, rispettando una distanza interpersonale di 1 metro, mentre per l’attività sportiva la distanza interpersonale aumenta a 2 metri. In ogni caso sono vietati gli assembramenti.

Le regole da rispettare saranno indicate anche da apposita segnaletica.

Saranno i Volontari per la Sicurezza (VOS) a garantire il rispetto dele regole, in collaborazione con la Polizia locale.

Sul sito del Comune di Fiorano Modenese saranno pubblicate tutte le informazioni e le FAQ riguardanti queste riaperture.