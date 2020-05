Scandiano ascolta, un numero di telefono per chi soffre l’isolamento sociale

Parte da lunedì il servizio “Scandiano Ascolta”, un servizio telefonico messo in piedi dal Comune di Scandiano per ascoltare, offrire consigli e una parola di conforto alle famiglie scandianesi, alle persone sole o fragili, a tutti i cittadini che stanno attraversando momenti difficili a causa del perdurare dell’emergenza sanitaria con le sue ricadute sul tessuto sociale e relazionale del territorio.

“Ci siamo accorti, soprattutto in relazione ai tanti servizi messi in piedi dal Comune in questi mesi – ha spiegato l’assessore alle politiche sociali Elisa Davoli – che sono tante le persone che hanno bisogno di fare quattro chiacchiere, magari solo per condividere dubbi o paure. Nello stesso tempo abbiamo tanti operatori socio sanitari che sono formati per offrire questo tipo di assistenza e abbiamo perciò ritenuto utile offrire un servizio di questo tipo”.

Si tratta dunque di un servizio di ascolto attivo. Il numero da chiamare è il 334 6061324 dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30.

Il numero è aperto a tutti ma si tratta di un servizio di natura sociale e relazionale, non informativa. Le operatrici sono a disposizione per parlare di qualsiasi tema e offrono un modo alternativo per passare il tempo a chi soffre maggiormente l’isolamento sociale.