Da lunedì 4 maggio a Maranello distribuzione delle mascherine in nove punti del territorio

Circa 14.000 nuove mascherine saranno a disposizione gratuita dei cittadini di Maranello a partire dalla mattina di lunedì 4 maggio. Giorno in cui, secondo le nuove disposizioni regionali, diventerà obbligatorio indossarle nei luoghi pubblici al chiuso e anche all’aperto dove non è possibile mantenere le distanze di almeno un metro dagli altri.

La distribuzione comincerà alle 8.30 del mattino e si protrarrà fino alle 19.00. Proseguirà martedì 5 maggio con gli stessi orari fino ad esaurimento delle mascherine disponibili. Ai cittadini in condizioni di fragilità, impossibilitati ad uscire dalla propria abitazione, le mascherine saranno consegnate a domicilio dagli agenti della Polizia Locale, volontari AVAP e Protezione Civile. Per tutti gli altri sarà possibile ritirarle in nove punti del territorio comunale, dove saranno presenti per la consegna i volontari dei gruppi del Controllo di Comunità, Volontari per la Sicurezza e Scout. Potranno ritirare le mascherine i cittadini residenti a Maranello: potrà essere richiesto un documento di identità o l’autocertificazione, che si deve comunque portare con sé quando si esce di casa. Verrà consegnata una mascherina per ogni persona di età superiore a sei anni nel nucleo familiare.

Questi i luoghi in cui avverrà la distribuzione:

1) Torre Maina – piazzale ufficio postale

2) Bell’Italia – parcheggio del parco di Bell’Italia

3) Pozza – Piazzale Toscanini

4) Gorzano – Piazza del bar Sport

5) Torre delle Oche – Parcheggio ex Piemme

6) San Venanzio – via Giardini (area fronte ex Postiglione)

7) Maranello – Piazza Libertà

8) Maranello – Piazzale Ufficio Postale

9) Maranello – Piazza Amendola Farmacia Comunale

Chi ha difficoltà nel recarsi a ritirare le mascherine può contattare l’Ufficio Relazioni con il Pubblico al numero 0536 240000 da lunedì a sabato 8.30-12.30, giovedì anche il pomeriggio 14.30-17.30.