Anagrafe Modena: al lavoro per riaprire al pubblico in sicurezza

I servizi demografici del Comune di Modena sono al lavoro per preparare la riapertura graduale dell’Anagrafe di via Santi 40 in sicurezza. Si dovranno perfezionare e installare dispositivi, creare percorsi d’ingresso e di uscita, utilizzare accorgimenti e tutte le cautele necessarie per garantire la massima sicurezza sanitaria per gli utenti e gli operatori.

Nel frattempo, chi aveva prenotazioni per la carta d’identità elettronica, sospese dal 13 marzo fino al 16 maggio, verrà ricontattato dagli uffici telefonicamente per fissare un nuovo appuntamento. Solo dopo avere riassegnato questi appuntamenti, l’agenda prenotazione delle carte d’identità elettroniche (Cie) sarà rimessa a disposizione degli utenti che potranno prenotare i nuovi. La validità di tutti i documenti d’identità già scaduti, o quelli in scadenza dal 31 gennaio 2020 in poi, è comunque stata prorogata al 31 agosto 2020. La validità ai fini dell’espatrio resta invece limitata alla data di scadenza indicata nel documento

Per i Servizi demografici di via Santi 40, Anagrafe centrale compresa, e per gli sportelli di Quartiere, la chiusura al pubblico è prorogata fino a sabato 16 maggio, in osservanza delle disposizioni per contrastare la diffusione del Coronavirus.

Unica eccezione, agli uffici dello Stato civile e alla Polizia mortuaria, sempre in via Santi 40, resta consentito l’accesso per denunce di nascita e morte e autorizzazioni al seppellimento/cremazione.

Saranno comunque valutati casi particolari di urgenza quali il rilascio di carta identità nel caso in cui il cittadino sia sprovvisto di qualsiasi altro documento di identità, e la possibilità dell’autentica di firma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, nel caso di eredi, se finalizzata al pagamento urgente di spese funebri.

I certificati anagrafici e di stato civile possono essere richiesti nelle edicole che aderiscono a “Io certifico”. Le informazioni sul rilascio di estratti e certificati in edicola e l’elenco delle aderenti sono online (www.comune.modena.it/edicole). I certificati urgenti con maternità e paternità, e quelli plurilingue (non rilasciabili in edicola) si possono richiedere per e-mail (statocivileaire@cert.comune.modena.it).

Per certificati online (www.comune.modena.it/servizidemografici/anagrafe-on-line). Se il certificato serve per una pratica legale o notarile, avvocati, notai e commercialisti della provincia di Modena possono richiederlo online.

Informazioni online su Anagrafe e Stato civile (www.comune.modena.it/anagrafe).