Avrebbe rubato 10.000 euro ad anziana morta per Covid, donna indagata nel bolognese

Avrebbe utilizzato il bancomat di una conoscente, morta nelle scorse settimane a causa del Coronavirus, per prelevare denaro dal suo conto e saldare un vecchio debito di 10.000 euro. I fatti sono avvenuti ad Anzola Emilia, nel Bolognese. Lo hanno scoperto i Carabinieri che hanno indagato una 31enne per i reati di frode informatica, accesso abusivo a sistema informatico e indebito utilizzo di carta di pagamento.

La vittima è una pensionata di 71 anni deceduta all’Ospedale Maggiore di Bologna, dove anche i familiari erano stati ricoverati dopo avere contratto il virus. La 31enne sarebbe riuscita a mettere le mani sul bancomat e sul pin, e sapendo di potere agire indisturbata per l’assenza dei parenti dell’anziana, ha utilizzato la carta elettronica per estinguere, mediante due bonifici bancari eseguiti per via telematica, un vecchio debito di 10.000 euro che aveva contratto con un altro istituto di credito. Oltre a questo avrebbe anche fatto un prelievo di 500 euro.

(Ansa)