Cavalieri di Lamberto e Banda di Spilamberto hanno raccolto 4.800 euro per sostenere dodici famiglie in difficoltà

Nei giorni scorsi sono arrivati all’Unione Terre di Castelli 4.800 euro indirizzati a 12 famiglie spilambertesi in difficoltà, individuate in collaborazione con i servizi sociali. Le risorse sono state donate dai Cavalieri di Lamberto (3.500 euro per sette famiglie, grazie a donazioni da parte di privati cittadini) e dalla Banda di Spilamberto (1.300 euro per cinque famiglie raccolti in occasione del concerto natalizio).

“Vorrei ringraziare di cuore i Cavalieri di Lamberto e la nostra banda – commenta il Vicesindaco Salvatore Francioso – perché ci aiutano in un momento così delicato a sostegno di chi è in difficoltà. Grazie anche alle famiglie e ai cittadini spilambertesi per il loro aiuto e contributo”.