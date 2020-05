Come richiedere i rimborsi per la stagione teatrale 2019/2020 dell’Auditorium di Maranello

Visto il prolungamento delle chiusure dei teatri e delle sale cinematografiche a data da destinarsi, Ater Fondazione e l’amministrazione comunale di Maranello sono spiacenti di comunicare che la stagione teatrale 2019/2020 dell’Auditorium Enzo Ferrari di Maranello è da considerarsi terminata.

RIMBORSO BIGLIETTI

In attesa di prossime indicazioni circa la riapertura dei teatri, le biglietterie restano a disposizione del pubblico per il rimborso dei biglietti acquistati per tutti gli spettacoli cancellati o rinviati nel periodo dal 8 marzo al 3 maggio 2020.

Si procederà al più presto al rimborso degli spettacoli:

Della Madre – del 12 marzo 2020

Manuale di volo per uomo – 7 aprile 2020

Il rimborso avverrà tramite voucher di pari importo dei biglietti non fruiti, spendibili per la nuova stagione teatrale. Il voucher si potrà chiedere comodamente da casa inviando una mail all’indirizzo auditoriumferrari@ater.emr.it allegando una fotografia o scansione dei biglietti e indicando il numero di telefono, entro sabato 16 maggio oppure accedendo al sito di Vivaticket dove a giorni sarà attiva la piattaforma VivaforVoucher con una facile procedura guidata. Sulla piattaforma saranno disponibili tutte le informazioni e gli aggiornamenti utili sugli spettacoli annullati o rinviati. Anche la richiesta di rimborso tramite VivaforVoucher andrà inoltrata entro il 16 maggio.

RIMBORSO ABBONAMENTI

Anche gli abbonati potranno chiedere il rimborso delle quote corrispondenti al numero di spettacoli annullati. Il rimborso avverrà tramite voucher spendibili nella prossima stagione teatrale.

I voucher saranno richiedibili inviando una mail a auditoriumferrari@ater.emr.it alla quale allegare una fotografia dell’abbonamento o del carnet 3 spettacoli entro il 16 maggio specificando il numero di telefono oppure accedendo al sito di Vivaticket dove a giorni sarà attiva la piattaforma VivaforVoucher con una facile procedura guidata. Sulla piattaforma saranno disponibili tutte le informazioni e gli aggiornamenti utili sugli spettacoli annullati o rinviati. Anche la richiesta di rimborso tramite VivaforVoucher andrà inoltrata entro il 16 maggio.

I voucher a rimborso di abbonamenti e biglietti saranno inviati via mail dopo il 16 maggio oppure si potranno ritirare direttamente quando le biglietterie potranno riprendere regolare servizio.

Per richieste di informazioni o chiarimenti o per chi fosse impossibilitato ad attivare la procedura on line, la biglietteria del teatro sarà a disposizione via mail sempre all’indirizzo auditoriumferrari@ater.emr.it per prendere in carico direttamente la pratica.

Per gli abbonamenti al Cinema d’essai o al Cinema in prima visione e per la stagione TEATRO XXS, dedicata ai più piccoli, appena ci sarà la possibilità di recarsi in teatro si verrà contattati dalla biglietteria. In ogni caso non esitate a scrivere indicando possibilmente sempre il numero di telefono e la tipologia di abbonamento.

#IORINUNCIOALRIMBORSO

ATER FONDAZIONE desidera ringraziare tutti coloro – e sono già numerosi – che hanno dimostrato vicinanza e sostegno comunicandoci l’intenzione di rinunciare al rimborso del biglietto o della quota-parte dell’abbonamento, un gesto di solidarietà e fiducia per il teatro e per tutto il settore dello spettacolo, messo davvero a dura prova dall’emergenza in corso.

A chi intende rinunciare al rimborso, se non lo avesse già fatto, si chiede la cortesia di confermare tale intenzione scrivendo una breve mail indirizzata a auditoriumferrari@ater.emr.it con oggetto “rinuncia al rimborso”, in cui indicare il proprio nome e cognome e la tipologia dell’abbonamento o del biglietto acquistato.

Si invita il pubblico a seguire i canali social dell’Auditorium Ferrari

Facebook: https://www.facebook.com/auditorium.ferrari.maranello/

Instagram: cinema_teatro_maranello

e a tenere d’occhio la posta elettronica perché verrà data tempestiva informazione sull’attivazione della piattaforma on line e su eventuali ulteriori aggiornamenti.

Si invita il pubblico a seguire e a partecipare al blog: https://teatridivicinanza.wordpress.com/ in cui si continuano a raccogliere storie e aneddoti legati ai teatri facenti capo al Circuito Regionale Multidisciplinare.