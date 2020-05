Nuove mascherine distribuite dalla Regione: a Castelnovo sarà possibile ritirarle presso la Croce Verde

Sono arrivate anche al Comune di Castelnovo Monti le nuove mascherine distribuite dalla Regione Emilia-Romagna: si tratta di un nuovo lotto da 4,5 milioni di dispositivi che saranno distribuiti gratuitamente alla popolazione. Con il numero di mascherine destinate a Castelnovo, sarà possibile consegnarne due per ogni nucleo familiare. Viste le recenti disposizioni attivate per la “Fase due”, per la loro distribuzione è stata scelta una modalità diversa dalla consegna nelle cassette delle lettere: sarà invece possibile recarsi a ritirarle nel piazzale antistante la sede della Croce Verde di Castelnovo Monti e Vetto, in via dei Partigiani: di fatto il piazzale è raggiungibile entrando con l’auto dal lato del Centro Fiera oppure dalla strada che scende a destra della sede dell’Unione Appennino – Protezione civile.

Il servizio di consegna sarà attivo attraverso una modalità “drive-trought”, ovvero senza la necessità di scendere dalla macchina: sarà sufficiente presentarsi e mostrare la carta di identità e si riceveranno le mascherine in busta chiusa. Il servizio di distribuzione sarà attivo dalle ore 10 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.30 a partire da mercoledì, 6 maggio, e per le giornate di mercoledì, giovedì, venerdì e sabato. Per le persone anziane, con difficoltà motorie o con problemi a raggiungere la sede di distribuzione sarà possibile chiedere la consegna a domicilio, telefonando al numero della Croce Verde 0522 1750247.