Riapre il mercato settimanale a Vezzano sul Crostolo

Mercoledì 6 maggio – a seguito dell’emanazione del D.P.C.M. del 26 aprile u.s. nonché delle due successive Ordinanze della Regione Emilia-Romagna contenenti disposizioni in materia di contenimento del Coronavirus – riaprirà il mercato settimanale di Vezzano sul Crostolo per quanto attiene unicamente gli ambulanti del settore agro-alimentare.

I banchi del mercato di Piazza della Vittoria verranno riposizionati al fine di garantire la distanza richiesta mentre tutta l’area del mercato verrà transennata lasciando aperti un varco d’ingresso e uno d’uscita in corrispondenza delle due scalinate di accesso alla piazza nonché un ulteriore varco per persone con difficoltà di deambulazione, varchi dove sarà presente personale addetto al controllo.

All’area sarà possibile accedere solo se muniti di mascherina mentre ai singoli banchi potranno avvicinarsi due clienti per volta mantenendo la consueta distanza di almeno 1 metro.