“Modena racconta”: su Facebook si legge Ugo Cornia

Racconti, storie e favole, tra nebbie e miracoli, dalla fantasia e dalla scrittura di Ugo Cornia, in collaborazione con la casa editrice civica digitale del Comune di Modena “Il Dondolo, diretta da Beppe Cottafavi, ed Emilia Romagna Teatro Fondazione. L’autore modenese, mercoledì 6 e mercoledì 13 maggio sempre alle 19, è il protagonista assoluto di due nuovi appuntamenti in diretta Facebook sulla pagina social del Comune “Città di Modena”.

Nel primo appuntamento, mercoledì, l’attore della Compagnia di Ert Michele Lisi legge di Ugo Cornia “Il miracolo di San Geminiano”, tratto da “Nebbie e miracoli autostrade e fastfood” (pubblicato dal Dondolo) e “La favola del contadino di Pian di Venola”. Il racconto si ispira a Geminiano, vescovo e patrono di Modena, che nacque a Cognento il 15 gennaio 312 e morì in città il 31 gennaio 397. Nel 452 Attila, re degli Unni, disceso in Italia dal Veneto, si apprestava a mettere a ferro e fuoco anche Modena. Gli abitanti fecero ricorso a San Geminiano che invocò l’aiuto di Dio e fece scendere la nebbia sulla città: Attila non riuscì a individuarla e proseguì a Sud. Cornia, con la sua scrittura comica e tragica, racconta il miracolo e la nebbia da par suo. L’e-book del Dondolo ha in copertina un acquarello di Giuliano Della Casa.

La favola racconta invece la storia di un contadino che, una volta in pensione, smette di lavorare i suoi campi nel bolognese. Per non lasciarli completamente vuoti e incolti, decide di assumere degli animali chiedendo loro di far finta di essere di gesso. A questa “collezione vivente” si aggiunge però un lupo…

La rassegna prosegue mercoledì 13 maggio sempre alle 19 con l’attrice Ert Diana Manea che legge tre favole ancora di Ugo Cornia, pubblicate da Feltrinelli in “Favole da riformatorio”: Il cane, la prostituta e il gattino; La favola del lupo e della pecorella smarrita; Favola del gattino che voleva diventare il gatto con gli stivali. Protagonisti: lupi sfrattati o in pensione, un gattino che voleva diventare il gatto con gli stivali ma non ha i soldi per comprarsi gli stivali, un cane tossicodipendente malato che cerca di aiutare un gatto… Attingendo e stravolgendo la tradizione classica delle favole, con questi testi Ugo Cornia critica alcuni comportamenti del nostro vivere, senza mai rinunciare alla leggerezza e al divertimento con uno stile ironico e arguto.

Nella stessa diretta Facebook di mercoledì 13, Diana Manea legge anche, ancora di Ugo Cornia, “Balsamic Bond Cocktail”, un divertissement che immagina James Bond con l’ampolla di balsamico nella tasca interna della giacca. Buono il balsamico sulle grandi lucertole del Sahara, ottimo sulla polpa di scorpione cotto, e sui topi del deserto crudi, fino all’invenzione del Martini Balsamic Bond Cocktail.

Tutti i video delle letture di “Modena racconta” dopo la diretta sono disponibili al link http://emiliaromagnateatro.com/ert-on-air e caricati sul canale YouTube Ert (https://www.youtube.com/user/emiliaromagnateatro) da cui si possono rivedere.