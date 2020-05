Castelfranco Emilia, da venerdì altre mascherine gratuite in arrivo sul territorio con consegna eco-sostenibile

Altre mascherine in arrivo a Castelfranco Emilia. Dopo la prima tranche di dispositivi gratuiti consegnati porta a porta a tutti gli over 65 nelle scorse settimane, da venerdì prenderà il via una nuova distribuzione di dispositivi di protezione in arrivo dalla Regione, allargata a tutta la popolazione over 15 anni (per i bambini fino ai 14 anni compresi sarà infatti effettuata successivamente una consegna mirata di maschere pediatriche, già ordinate dal Comune e attese nei prossimi giorni).

La distribuzione avverrà dalle 09.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00 in punti prestabiliti sul territorio (a seguire l’elenco dettagliato) dove i cittadini dovranno presentarsi muniti di carta d’identità e di un sacchetto o contenitore dove riporre i DPI ricevuti. Sarà sufficiente che si presenti esclusivamente una sola persona per famiglia: la distribuzione avverrà infatti per nucleo famigliare, con due mascherine destinate ad ogni componente. A titolo di esempio, una famiglia composta da tre persone riceverà 6 mascherine (che, lo ricordiamo, una volta utilizzate dovranno essere smaltite nell’indifferenziata). Non solo. In questa fase, alla luce dell’allentamento delle restrizioni, saranno le persone a poter raggiungere i punti di consegna divisi per zone di residenza. Pertanto i cittadini potranno muoversi direttamente a piedi o in bicicletta, rendendo questa consegna ancor più eco-sostenibile. «Desidero esprimere, a nome di tutta la Giunta, un sentito grazie e un profondo plauso a tutti i volontari che si sono resi immediatamente disponibili per la gestione della consegna delle mascherine che avverrà capillarmente in tutto il territorio» ha dichiarato Matteo Silvestri, Assessore Comunale al Volontariato e alla Partecipazione, sottolineando come «ancora una volta tantissime persone di buona volontà abbiano dimostrato quanto la rete del volontariato sia per il nostro territorio un’imprescindibile grande eccellenza. Invito, pertanto, tutti i cittadini a seguire le indicazioni che stiamo comunicando affinchè le operazioni possano svolgersi in tempi fluidi e senza assembramenti che potrebbero rallentare la fase di consegna, ricordando» ha ribadito Silvestri «che nei punti previsti e suddivisi per zone di residenza, dovrà presentarsi esclusivamente solo una persona per nucleo famigliare. Inoltre» ha concluso «ricordiamo ai cittadini che dovranno presentarsi ai punti di consegna indossando una mascherina».

Venerdì 08 maggio:

Distribuzione su Riolo (Sagrato Chiesa), Rastellino (parcheggio Chiesa), Panzano (parcheggio ex pesa pubblica) e Recovato (parco via Martiri delle Foibe).

Sabato 09 maggio:

Cavazzona (piazzale adiacente centro civico), Manzolino nord (via Ippolito Nievo),

Manzolino sud (parcheggio scuola elementare), Piumazzo Ovest (ingresso Scuole Tassoni), Piumazzo Est (piazzale antistante il Torrione), Madonna della provvidenza (piazzale Chiesa).

A completamento della distribuzione sulle frazioni, sarà organizzata successivamente la distribuzione nel capoluogo attraverso tempi e modalità che verranno comunicate nei prossimi giorni.