Castelfranco Emilia, ok agli spostamenti da e per i comuni confinanti del bolognese

Castelfranco Emilia, ok agli spostamenti da e per i comuni confinanti del...

Consentiti gli spostamenti dei cittadini residenti nel Comune di Castelfranco Emilia all’interno dei territori dei comuni di Anzola dell’Emilia, San Giovanni in Persiceto, Sant’Agata Bolognese e Valsamoggia, appartenenti ad altra provincia ma confinanti, per far fronte a ragioni di necessità, quali, a titolo esemplificativo, l’approvvigionamento di cibo e di merci.

Questa la decisione presa dal Sindaco di Castelfranco Emilia Giovanni Gargano in accordo con i colleghi dei Comuni confinanti nel bolognese. A loro volta i residenti di questi quattro comuni del bolognese potranno spostarsi all’interno del territorio del Comune di Castelfranco Emilia, per le stesse ragioni. Si ricorda inoltre che tutti questi spostamenti dovranno essere effettuati nel pieno rispetto delle norme nazionali e regionali disposte al fine di contenere il contagio da COVID-19, in materia di distanziamento sociale e obbligo di fare uso di protezioni delle vie respiratorie (mascherine). Infine, per tutti gli altri spostamenti non previsti da questa specifica ordinanza (n°51 del 05 maggio), valgono le indicazioni dell’Ordinanza Regionale del 30 aprile e del Dpcm del 26 aprile.