Fiorano: commercianti, riduzione tasse e nuovi aiuti per un totale di circa 400.000 euro

Il Comune di Fiorano stanzierà 400.000 euro per sostenere le attività commerciali colpite dalla chiusura forzata a causa dell’emergenza epidemiologica e fornire altri aiuti a coloro che ne sono stati particolarmente colpiti.

In sostanza, si tratta della riduzione della tassa sui rifiuti (TARI) per gli immobili commerciali e artigianali e inoltre del Canone per l’Occupazione di Suolo e Aree Pubbliche (COSAP) per gli ambulanti del mercato, ai quali verrà rimborsato il 50% del canone annuale.

Sono sospesi per tutto il periodo di chiusura gli affitti delle proprietà comunali e degli impianti sportivi; previsti incentivi per l’azzeramento degli affitti commerciali per i mesi di chiusura. Per la definizione puntuale di queste misure si attende di conoscere i provvedimenti del Governo in materia.

Presto ci sarà un incontro con tutte le associazioni di categoria del settore e non solo.

Si sta lavorando inoltre all’ampliamento degli spazi disponibili per le attività commerciali e gli ambulanti, con nuove aree dedicate per l’installazione di dehors per i pubblici esercizi. La proposta è quella di concedere gratuitamente uno spazio di suolo pubblico (laddove compatibile con il codice della strada) per dare la possibilità di mantenere le distanze previste dalle normative.

Sono stati riaperti i mercati con un modello logistico e organizzativo che consente gli accessi in sicurezza (mercoledì: mercato alimentare a Spezzano; giovedì mercato alimentare a Fiorano).