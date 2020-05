I dipinti di Elisabetta Montanari sostengono Croce Verde di Reggio Emilia

In questi mesi di emergenza, sono state davvero tante le attestazioni di vicinanza e sostegno per il lavoro portato avanti dalla Pubblica Assistenza Croce Verde di Reggio Emilia, anche attraverso forme originali. L’ultima in ordine di tempo è pervenuta dall’artista Elisabetta Montanari, che ha scelto di donare alla Croce Verde alcuni dipinti.

Spiega il Presidente della Pubblica Assistenza Croce Verde Reggio Emilia, Rolando Landini: “Ringraziamo di cuore Elisabetta Montanari: il ricavato della vendita delle sue opere sarà destinato all’acquisto di nuove dotazioni di protezione individuale, e altre strumentazioni indispensabili per portare avanti i nostri servizi. Questo periodo di emergenza ha ovviamente messo sotto pressione i nostri volontari e il personale, ma anche i mezzi e gli strumenti. Sono incrementati in modo sensibile gli interventi di emergenza, i trasporti delle persone ammalate, e anche servizi introdotti per far fronte alla pandemia come la consegna a domicilio della spesa e medicinali alle fasce deboli della comunità. Questo ovviamente ha causato una necessità incrementata di dotazioni di sicurezza, e anche una usura più rapida di strumenti che hanno bisogno di una periodica sostituzione, per cui un sostegno in questo ambito è per noi di grande importanza”.

Elisabetta Montanari realizza dipinti a olio ed acrilico, in alcuni casi con tecnica mista. Una varietà piuttosto ampia non si riscontra solo nelle tecniche, ma anche nei soggetti scelti: le sue opere spaziano infatti tra il figurativo, l’arte naïf o l’astrattismo.

Chi fosse interessato ad acquisire un’opera, e sostenere così la Croce Verde, può scrivere a direzione@croceverde.re.it o telefonare al centralino al numero unico 0522 3200.