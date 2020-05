Mirandola, massima attenzione del Comune sui centri estivi

“C’è la massima attenzione da parte dell’Amministrazione comunale rispetto la possibilità di poter attivare anche quest’anno i centri estivi – fa sapere l’Assessore del Comune di Mirandola alla Cultura ed Innovazione del Comune di Mirandola Marina Marchi – Nessuno intende indugiare anzi siamo ben determinati a voler offrire quanto prima una risposta alle famiglie. Stiamo solamente attendendo il via dalla Regione e a livello nazionale.”

L’Assessore, in proposito non manca di far notare come nel DPCM del 26 aprile scorso, al punto K) viene precisato che, “sono sospesi i servizi educativi per l’infanzia di cui all’art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, ferma in ogni caso restando la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza […]. Al fine di mantenere il distanziamento sociale, è da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa”.

“Ritengo importante che ci sia interesse sulla questione – Aggiunge l’Assessore Marchi – Ad oggi, non è ancora prevista l’attivazione di centri estivi. Anzi, duole evidenziare purtroppo, la discordanza tra gli intenti nazionali e regionali che frena ogni ipotesi di programmazione. Il dibattito comunque resta molto vivo: c’è l’interesse della Regione di attivare iniziative che consentano ai bambini di riprendere una vita sociale e al tempo stesso, di fornire un supporto alle famiglie che hanno ripreso l’attività lavorativa. Tuttavia prima di nuove indicazioni nazionali non è ovviamente possibile attivare nulla o procedere con atti a livello regionale”.

Da ultimo, ma non meno importante, l’Assessore Marina Marchi vuole sottolineare che il Comune si è già attivato, per quanto è di sua competenza. Intende inoltre rimarcare che il servizio di attivazione dei centri estivi è conferito nell’Unione dei Comuni Modenesi dell’Area Nord e che la Giunta dell’Unione ha proceduto con i bandi relativi all’assegnazione dell’incarico (durata due anni) ai gestori, “Gestori che, dovrebbero recepire tutte le indicazioni nazionali e regionali in merito alla sicurezza per potersi organizzare di conseguenza. Ma tutto resta ancora fermo.” Di queste decisioni sono stati informati tutti gli Assessori all’Istruzione dei Comuni dell’Area Nord, facenti parte della commissione presieduta dal Sindaco di Concordia Luca Prandini.